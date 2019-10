Dopo la vittoria su Montegranaro, l’Assigeco affronta Juvecaserta

Dopo la splendida vittoria di domenica scorsa contro Montegranaro, è tempo di tornare “a casa” per l’Assigeco Basket Piacenza. I ragazzi di coach Ceccarelli affronteranno infatti al PalaBanca la neo promossa Caserta di coach Nando Gentile, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A2 di pallacanestro. Palla a due alle 18. Le due squadre arrivano alla partita con sentimenti diametralmente opposti: se da una parte i biancorossoblu hanno potuto festeggiare al PalaSavelli con uno di quei canestri che solo Jazz Ferguson può mettere, i campani sono ancora scottati per la beffa clamorosa sulla sirena firmata Aristide Mouaha, che (nel match contro Roseto) li ha privati dei primi due punti stagionali.

Una squadra ferita Caserta, e proprio per questo da non sottovalutare: il roster d’altronde vede al suo interno due campioni d’Italia come Marco Cusin e Marco Giuri, senza dubbio i due pezzi pregiati del mercato estivo. In casa Assigeco la guardia è dunque molto alta, ma un sorriso arriva dall’infermeria dato che Andy Ogide, dopo l’infortunio all’esordio contro Mantova, tornerà a disposizione di coach Ceccarelli per questo questo importante match.

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 21 Turini, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 77 Jelic. All. Ceccarelli.

Sporting Club JuveCaserta: 0 Aldi, 3 Mastroianni, 4 Allen, 10 Iavazzi, 11 Sousa, 12 Bianchi, 14 Valentini, 15 Paci, 16 Carlson, 17 Hassan, 19 Del Vaglio, 20 D’Aielll, 21 Giuri, 22 Cusin, 24 Gervasio, 28 Vigliotti, 44 Turel. All. Gentile.