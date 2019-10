Capitan Pergreffi ospite d’onore della serata di Zona Calcio Piacenza

Altra serata in compagnia di Zona Calcio Piacenza questa sera a partire dalle 20.15. Su Telelibertà si parlerà ovviamente della gara di Pesaro che ha visto protagonisti i biancorossi in occasione del decimo turno di serie C. Periodo caldo per il Piace, atteso da un trittico di fuoco che potrebbe dire tanto in ottica futura. L’ospite d’onore della serata sarà Antonio Pergreffi, capitano e difensore biancorosso.

Corrado Todeschi, Laura Fregoni e Alessandra Carlà condurranno la diretta che proseguirà, dalle 21.15 con le vicende del calcio dilettantistico. Tanti ospiti si alterneranno allo Spazio Rotative per commentare i risultati dell’ultima giornata nei campionati dalla serie D alla Terza Categoria.

Come sempre, spazio al pubblico da casa che potrà interagire con gli ospiti in studio utilizzando il contatto whatsapp numero 3355438909 oppure utilizzando la pagina Facebook di Zona Calcio. I due appuntamenti saranno visibili anche in diretta streaming sul sito www.liberta.it.