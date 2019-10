Ore di apprensione per un fungaiolo di Pontedellolio scomparso sull’Appennino

Era partito di primo mattino da Pontedellolio per una domenica in cerca di funghi sull’Alto Appennino e non è più rientrato a casa. Di Daniele Molinari, esperto fungaiolo di 54 anni, non si hanno più notizie dal primo pomeriggio quando avrebbe dovuto rientrare nella propria abitazione. Molinari in mattinata aveva preso la propria auto e, da solo, si era diretto verso Cabanne, località ligure in comune di Rezzoaglio per passare una mattinata nei boschi della zona. Il mancato rientro ha messo in allarme la sua famiglia, subito si sono attivate le forze dell’ordine e la protezione civile. Solo nel tardo pomeriggio la sua auto è stata ritrovata a Fontanigorda, ma di lui nessuna traccia.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà