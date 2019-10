Ponte di Pievetta, quattro offerte per la ristrutturazione. Il bando era andato deserto due volte

Per il ponte di Pievetta ci sono quattro offerte. Quattro ditte hanno depositato un progetto di ristrutturazione. La procedura legata al bando, che per ben due volte è andato deserto, si è quindi finalmente sbloccata. “Entro fine anno – annuncia il presidente della Provincia di Pavia Vittorio Poma contiamo di far partire i lavori e concluderli entro la fine del 2020″.

TUTTI I DETTAGLI SU LIBERTA’