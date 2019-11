Cadavere ritrovato a Isola Serafini, domani si svolgerà l’autopsia

Sarà eseguita all’istituto di Medicina legale di Pavia, nella giornata di domani, venerdì 15 novembre, l’autopsia sul cadavere ritrovato lunedì, nelle griglie della centrale di Isola Serafini, nel comune di Monticelli. Si tratterebbe di un uomo sui 25/30 anni. Indossava solo slip e una maglia nerazzurra.

Il pubblico ministero Ornella Chicca ha disposto l’autopsia per stabilire l’identità attraverso il dna e le cause della morte, a un primo esame esterno della salma non sarebbero evidenti ferite.