Lancia la droga dalla finestra ma sotto ci sono i carabinieri. Due giovani in manette

Un’attività di spaccio nei pressi di un’abitazione di via Cornegliana a Piacenza, in cui vivono due giovani egiziani di 21 e 22 anni, regolari, era stata segnalata ai carabinieri. I militari all’esterno hanno fermato un noto tossicodipendente e hanno proseguito la verifica all’interno dell’abitazione. In casa era presente un cane di grossa taglia e, mentre la polizia municipale si occupava del controllo del rottweiler insieme a uno dei due inquilini, l’altro ha gettato dalla finestra due involucri contenenti 140 grammi di hashish. All’esterno però erano appostati i carabinieri che hanno recuperato lo stupefacente. L’abitazione è stata quindi perquisita. In un cassetto del soggiorno è stato recuperato un bilancino di precisione e accanto del denaro ritenuto provento di spaccio.

Il bilancino, il contante e i due panetti di hashish sono stati sequestrati. I due giovani sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà