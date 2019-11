Nuovi campi da tennis al Polisportivo: “La Giunta valuta due progetti”

“Trovare un campo da tennis libero al Polisportivo è sempre più difficile“. Un gruppetto di piacentini “habitué” dell’impianto comunale in largo Anguissola si fa avanti per chiedere all’amministrazione comunale di trovare una soluzione a una problematica ormai irrisolta da anni: la carenza di terreni da gioco per gli appassionati della racchetta. L’assessore allo sport Stefano Cavalli, interpellato sul caso, rivela l’impegno della Giunta sull’ammodernamento del centro “Franzanti”: “Abbiamo ricevuto due proposte da soggetti privati per il rifacimento completo dell’impianto. Idee che verranno attentamente esaminate”.

I DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA