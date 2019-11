Maestri di scherma, stage a Piacenza per migliorare gli allenamenti

Per la prima volta i maestri della Federazione italiana scherma hanno svolto uno stage di spada a Piacenza e lo hanno fatto nella sede del Circolo Pettorelli. La giornata era indirizzata ai tecnici di primo, secondo e terzo livello.

Prestigiosi i docenti Alessandro Bossalini e Carlo Polidoro.

Quest’ultimo ha trattato il tema dell’impostazione degli under 14, mentre il Boss ha discusso della costruzione della stoccata e delle “gambe scherma”. tecnica fondamentale nella preparazione atletica.

Erano presenti 33 tecnici provenienti da tutta Italia e allo stage hanno partecipato alcuni allievi: Marta Nocilli, Michele Comolatti, Tommaso Bonelli.

Hanno partecipato anche i tecnici del Pettorelli Cesare Masina, Beppe Monticelli, Milly Polidoro e la preparatrice Cristina Sartori. Molte le domande poste dai maestri che hanno stimolato una discussione costruttiva per migliorare la qualità degli allenamenti.

In sala anche il vicepresidente dell’Associazione maestri, Salvatore Lauria e il segretario Luca Salis che ha consegnato i diplomi, oltre al presidente regionale Daniele Delfino e il fiduciario provinciale Giuseppe Rossano.

