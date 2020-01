Dalla “Motobefana” al premio della bontà: tutti gli appuntamenti in programma oggi

Ecco gli ultimi appuntamenti in programma oggi che chiudono le festività.

Apertura straordinaria dei Musei Civici Palazzo Farnese: Visite guidate sul tema della Natività

Nella mattinata sul Pubblico Passeggio in sella alle motociclette dell’associazione Baca – Bikers against Child Abuse, per la nona edizione della “Motobefana”. Ritrovo dalle 9, con partenza

alle 10 per il tradizionale giro dei mezzi a due ruote e, alle 11, l’arrivo della Befana

sul Facsal.

Alle 14.30, la tradizionale Befana dei vigili del fuoco dedicata al più piccoli alla caserma provinciale di strada Valnure.

A Rustigazzo, alle 15.00, sarà consegnato il premio della bontà 2020 alla fondazione intitolata alla Iena Nadia Toffa, recentemente scomparsa.

Natale ad Arte – Adorazione dei Magi “Arte e Liturgia”

Alle 15.30, Museo Kronos: Una conversazione con il pubblico per una lettura teologico artistica che metta in luce l’importanza del messaggio figurato in chiave dottrinale, i cambiamenti avvenuti nel tempo e lo spazio che vanno ad occupare all’interno delle chiese, seguita da una visita presso i luoghi che conservano le opere citate dal relatore.

Natale ad Arte – Oro incenso e mirra

Alle 16, Chiostri del Duomo: Dopo aver letto insieme un racconto sulla storia del viaggio dei Re Magi, i bambini riceveranno cartoncini sui quali saranno scritte alcune frasi da abbinare a opere sparse all’interno del percorso museale, in cupola e in Cattedrale.

Nella basilica di Sant’Antonino, alle 16.30, il tradizionale Concerto della Epifania con le Voci bianche, il Coro giovanile e il Coro polifonico del Coro Farnesiano diretto dal Maestro Mario Pigazzini.