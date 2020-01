Klimt, nuovo sopralluogo alla Ricci Oddi. Venerdì l’annuncio delle perizie

Sopralluogo del pm Ornella Chicca, nella tarda mattinata di martedì 14 gennaio, alla Galleria Ricci Oddi. Accompagnata dalla dirigente della squadra mobile della questura di Piacenza Serena Pieri, dal comandante del nucleo carabinieri tutela del patrimonio culturale di Bologna, maggiore Giuseppe De Gori, e dal presidente della galleria d’arte Massimo Ferrari, il magistrato ha ispezionato la sala in cui, 23 anni fa, la tela di Klimt era esposta, e il lucernario dal quale venne presumibilmente trafugata. La visita è proseguita poi sul tetto, per controllare i punti in cui i ladri passarono per compiere il furto, e quindi sono stati ispezionati altri locali della galleria.

Il pubblico ministero ha confermato che nelle prossime ore verrà depositata la perizia degli esperti incaricati di determinare l’autenticità della tela, in attesa della conferenza stampa prevista per venerdì 17 nella sede della Banca d’Italia in via Borghetto, quando verrà ufficialmente annunciato il risultato delle perizie.