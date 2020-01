Nuove terapie anti tumorali con tecniche fotodinamiche delle molecole, i risultati

In Fondazione

Sono stati presentati nell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano i risultati della ricerca innovativa di nuove terapie contro i tumori, finanziata dall’ente di via Sant’Eufemia. Una nuova tecnica che si basa sulle proprietà fotodinamiche delle molecole. L’idea è che questo tipo di approccio possa essere uno sviluppo interessante per fornire nuovi strumenti ausiliari alle terapie già in uso.