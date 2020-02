A Piacenza 17 contagi su 275 tamponi. Baldino (Ausl): “Due i casi gravi”

L’ultima persona contagiata dal Coronavirus nella nostra provincia è un’operatrice sanitaria, che ha portato così il totale piacentino a 17. “Sta bene, non ha sintomi e si trova a casa in isolamento”, ha chiarito il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino, uscendo dal vertice convocato in prefettura con le autorità che stanno seguendo l’evolversi della situazione a Piacenza.

In totale sono arrivati gli esiti di 275 tamponi, che hanno rivelato 17 positività. “I casi gravi sono due – ha spiegato Baldino – persone trasferite in Terapia intensiva all’ospedale di Parma: non sono in pericolo di vita. Attendiamo i risultati di altri 300 tamponi”.

Dal direttore generale dell’azienda sanitaria un appello ai cittadini: “Sappiamo che le linee telefoniche a disposizione sono spesso occupate, le stiamo potenziando. Ma invito a chiamare solo in casi davvero a rischio, non per semplici informazioni generali”.

I NUMERI UTILI

Da questa mattina è attivo il numero verde regionale: 800.033.033 per informazioni.

Per i piacentini il numero: 0523.317979. La linea spesso in questi giorni risulta inattiva o inesistente per le decine di chiamate in coda. Da questo pomeriggio alle 14.00 sarà ulteriormente potenziata.

Numero del ministero della Salute: 1500

Solo quando necessario: 118