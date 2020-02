Un medico piacentino e la moglie i contagiati trovati a Tenerife

Sono piacentini il medico e la moglie trovati positivi al Coronavirus a Tenerife. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è stata confermata da fonti spagnole. L’uomo (un settantenne, pare già in pensione) ieri si era recato in una clinica privata nel sud di Tenerife perché aveva la febbre. Dopo il primo test risultato positivo è stato trasferito all’ospedale di Candelaria. Oggi è arrivata anche la positività al contagio della moglie, mentre il fratello e la cognata che erano in vacanza con loro non sarebbero stati colpiti.

I due pazienti si trovano isolati in stanze separate all’ospedale Nuestra Señora de Candelaria.

Mille persone in quarantena nell’hotel di Adejie dove alloggiavano.