L’auto si muove a causa della discesa: uomo travolto e ucciso

Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo a Ponte dell’Olio, proprio a lato della chiesa di San Giacomo. Un 72enne della zona è rimasto schiacciato contro un muretto dalla sua auto lasciata parcheggiata in pendenza. L’incidente è accaduto sotto gli occhi della moglie, ora comprensibilmente sotto shock. Probabilmente la vettura era stata lasciata in sosta senza il freno a mano tirato. L’utilitaria, a quanto pare, ha iniziato a muoversi da sola verso il Nure, fermandosi contro il muraglione che si affaccia sul torrente e travolgendo il pensionato.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari della Pubblica Valnure, che però non hanno potuto rianimare l’uomo: troppo gravi le ferite.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente. Intervenuti anche i vigili del fuoco.

