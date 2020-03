Nonostante il traffico assente lo smog salito alle stelle

Incredibile: nonostante il traffico fermo e la gente chiusa in casa, lo smog non allenta la presa e ieri, 28 marzo, la centralina Arpae di Piacenza ha fatto registrare 89 microgrammi per metro cubo di PM 10 nell’aria cittadina contro i 50 consentiti dalla legge. Valori alti anche nelle centraline di altri comuni della Provincia di Piacenza. E con questi dati sono stati superati i 35 giorni consentiti in un anno di superamento delle polveri sottili nell’aria. Non va meglio nelle altre città dell’Emilia Romagna, regione considerata tra le più inquinate d’Europa. A Rimini si sono toccati addirittura, secondo la tabella di Arpae, i 140 microgrammi per metro cubo.

