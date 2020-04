Il sindaco Barbieri al ministero della Difesa: “Concedere al Comune l’ex ospedale militare”

“Per essere pronti a fronteggiare i futuri bisogni socio-assistenziali della collettività piacentina determinati dall’epidemia da Covid–19, abbiamo chiesto al Ministero della Difesa di concedere al Comune di Piacenza il nostro “Ex Ospedale Militare” nell’intento di valorizzarlo e renderlo funzionale, garantendoci anche da parte del Governo o della Regione le risorse finanziarie necessarie per completare in urgenza tutti i lavori necessari” lo ha scritto Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza, in un post su Facebook.

“Questo ci consentirebbe di gestire meglio un eventuale aumento di contagi il prossimo autunno e permetterebbe a Piacenza – una volta vinta questa battaglia – di riappropriarsi di uno spazio importante in pieno centro storico”.

