“Il governo ha promesso a Piacenza un piano economico speciale”

“Vogliamo essere attenzionati”. Così ha affermato affermato il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri nel corso della conferenza stampa dedicata all’arrivo a Piacenza del premier Giuseppe Conte. “Abbiamo fatto presente al presidente del consiglio – ha proseguito Barbieri – la pesante situazione del nostro territorio e la necessità di speciali misure economiche, che serviranno ad aziende, imprese e famiglie. Anche il sociale è molto importante: le zone grigie si stanno acuendo”.

“Conte ha detto che Piacenza sarà attenzionata – ha proseguito la Barbieri – e le misure ci saranno comunicate. Abbiamo ottenuto impegni concreti. Il piano economico verrà affrontato dal governo con il presidente della Regione. Non vogliamo trovarci in una fase due che costituisca un contraccolpo sanitario, non potremmo permettercelo. Dal 4 maggio Piacenza sarà riallineata normalmente ad altre città e ripartirà” ha concluso.