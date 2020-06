Riapre la Passerini Landi: “Finalmente si torna a studiare in biblioteca”

“Finalmente si torna a studiare in biblioteca”. Tutti d’accordo su questo punto gli studenti che stamattina (3 giugno) hanno potuto accedere di nuovo alla biblioteca Passerini Landi dopo il lungo stop imposto dall’emergenza Coronavirus. “A casa si fa fatica a concentrarsi sui libri”, hanno sottolineato alcuni giovani presenti nelle sale di lettura. Sono stati infatti loro i principali utenti che oggi si sono messi in coda davanti al portone di via Carducci per la tanto attesa riapertura della biblioteca comunale.

REGOLE PER L’ACCESSO – Mascherina, prenotazione telefonica e sanificazione a metà giornata. Così, nella giornata del 3 giugno, le biblioteche comunali di Piacenza tornano fruibili al pubblico. La sede centrale di via Carducci è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13. L’ingresso, che avviene in modalità contingentata, è permesso solo previo appuntamento, telefonando al numero 0523.492412 o scrivendo a [email protected] Gli utenti, per entrare, devono necessariamente indossare la mascherina e osservare le norme di distanziamento sociale. C’è inoltre la possibilità di accedere alle sale di studio al primo piano della Passerini Landi e ai posti a sedere nel cortile grande, sempre in misura contingentata. Ciò è consentito in due fasce orarie (9-13 e 14-18) previa prenotazione telefonica del posto allo 0523.492412 o 0523.492410. Tra le 13 e le 14 è prevista la sanificazione dei locali, in concomitanza con la quale non sarà permessa la presenza degli utenti. Tutte le altre informazioni sono consultabili sul sito www.passerinilandi.piacenza.it e sul portale del Polo bibliotecario piacentino.