Si chiude una settimana di numeri ottimi: anche ieri nessun decesso

Cinque giorni consecutivi senza vittime da Covid-19. Piacenza chiude una settimana che ha significato rialzare definitivamente la testa per la nostra comunità, flagellata dalle 963 morti provocate dal virus che, nonostante sia ancora in circolazione, è contenuto dalle misure di prevenzione che evidentemente stanno portando ai risultati sperati. Aumentato di una sola unità il conteggio totale di coloro che in questi mesi sono entrati in contatto con il Coronavirus. Sono stati 28 invece nell’intera regione i nuovi contagiati, mentre ieri si sono registrate sei vittime, cinque a Bologna e una a Reggio Emilia.

