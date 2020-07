Caserma sotto sequestro e arresti, mondo politico reagisce: “Vicini a chi lavora bene”

Il mondo politico si dichiara indignato di fronte all’inchiesta shock che ha portato all’arresto di dieci carabinieri e delle chiusura di un’intera caserma a Piacenza. Non sono mancate le reazioni alla notizia che sconvolto l’opinione pubblica. A partire da quella del ministro della Difesta Lorenzo Guerrini:

“Si tratta di accuse gravissime e di episodi inauditi e inqualificabili”. Tommaso Foti, deputato piacentino di Fratelli d’Italia aggiunge: “E’ una vicenda gravissima che mortifica tutti quei fedeli servitori dello Stato, le azioni delittuose di pochi, quando accertate, non possono di certo far venire meno la gratitudine verso gli appartenenti all’Arma che quotidianamente operano, anche a rischio della vita, per la sicurezza degli Italiani”.

Giorgia Meloni e Giancarlo Tagliaferri FdI spiegano: “I capi di imputazione sono agghiaccianti, e lo sono ancora di più per il presunto coinvolgimento di tutori dell’ordine. Gli errori dei singoli non devono comunque ricadere sulle istituzioni nel loro complesso”.

“Se qualcuno ha sbagliato, giusto che paghi. Dopodiché, massima fiducia nella magistratura e solidarietà a tutte le donne e uomini in divisa che ogni giorno svolgono il loro lavoro con professionalità e sacrificio per tutelare le nostra sicurezza”. Così il capogruppo regionale della Lega ER, Matteo Rancan, e Luigi Merli, responsabile provinciale piacentino del Carroccio.

“Abbiamo fiducia nella Magistratura: faccia luce, presto e bene, sulla vicenda della stazione Levante. Ci sono tantissime donne e tantissimi uomini che compiono ogni giorno la loro missione per l’Italia, generosamente e con grande onestà. Noi siamo sempre al loro fianco, anche in questo momento difficile: gli errori di pochi non gettano ombre sui meriti di molti.” Così il senatore leghista, Andrea Ostellari, commissario Lega Emilia – Salvini Premier.