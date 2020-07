Il Piace perde un pezzo di storia: è morto Fausto Ragalli, custode del Garilli

Improvviso lutto nel mondo calcistico piacentino: è morto questa mattina Fausto Ragalli, lo storico custode dello stadio Garilli che ha legato il suo nome alla storia recente del Piacenza Calcio. Oltre 35 anni di onorato servizio per “Il Fausto”, classe ’39, che ha rappresentato per decenni una delle figure di riferimento all’interno della macchina organizzativa del club biancorosso. Carattere apparentemente burbero, Ragalli era invece uomo di grande generosità e soprattutto ha rappresentato per tanti calciatori un amico del quale fidarsi e grazie al quale inserirsi nell’ambiente piacentino. Nel corso di una lunga intervista rilasciata proprio a Liberta.it, Fausto Ragalli ha raccontato gli anni della serie A, le amicizie più strette legate durante gli anni di onorato servizio e il suo rapporto privilegiato con l’ingegner Leonardo Garilli.

Fatale per Ragalli un attacco cardiaco che lo ha colto mentre si trovava a Bobbio nei pressi di un locale pubblico.