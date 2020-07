Il nuovo prefetto Daniela Lupo: “La forza dello Stato è negli anticorpi”. Incontro con il sindaco

“La forza dello Stato è negli anticorpi. La capacità di aver fatto venire fuori una realtà così dolorosa è sintomatica di questo. E deve dare fiducia alle istituzioni e ai cittadini. Nessuno è solo”. E’ quanto ha dichiarato al Tgr Emilia-Romagna il nuovo prefetto di Piacenza, Daniela Lupo in merito all’inchiesta che ha portato all’arresto di sei carabinieri e al sequestro della caserma Levante di via Caccialupo.

Il nuovo prefetto è stato ricevuto questa mattina in municipio dal sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri.

L’incontro istituzionale è stato occasione per esprimere non solo l’accoglienza e l’augurio di buon lavoro a nome dell’intera cittadinanza, ma anche per sottolineare il valore del dialogo e della reciproca collaborazione tra le istituzioni. Un aspetto, questo, di cui il sindaco Patrizia Barbieri e il prefetto Daniela Lupo hanno condiviso l’importanza, ribadendo l’impegno congiunto di Comune, Provincia e Prefettura a tutela della sicurezza, della coesione sociale e della legalità.