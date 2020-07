Coronavirus stabile nella nostra provincia: nessun nuovo contagio

Ancora una giornata a doppio zero in provincia di Piacenza. Nessun decesso nè nuovo contagio da Coronavirus da segnalare sul nostro territorio, stando ai dati forniti dalla regione Emilia Romagna. I positivi riscontrati restano fermi a 4.597.

DATI REGIONALI – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.603 casi di positività, 28 in più rispetto a ieri, di cui 10 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono sette in totale i casi cosiddetti sporadici, mentre i restanti contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero.

Nella provincia di Bologna, dove si sono registrati 10 casi, 2 sono stati quelli sporadici, 5 collegati a focolai familiari noti, un caso riguarda il cluster isolato in una CRA del capoluogo nei giorni scorsi, uno è stato individuato grazie a un tampone pre-viaggio all’estero e uno, infine, grazie ai controlli sulle categorie più a rischio. I guariti salgono a 23.865 (+35): l’81% dei contagiati da inizio crisi.

CONTAGI E DECESSI – Si registra purtroppo un decesso in Emilia-Romagna: si tratta di una donna della provincia di Bologna. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.597 a Piacenza (invariato), 3.763 a Parma (invariato), 5.091 a Reggio Emilia (+3, di cui 2 sintomatici), 4.118 a Modena (+5, di cui 2 sintomatici), 5.257 a Bologna (+10, di cui 7 sintomatici); 428 a Imola (+3, sintomatici), 1.083 a Ferrara (+2, sintomatici); 1.152 a Ravenna (+1), 992 a Forlì (invariato), 829 a Cesena (invariato) e 2.293 a Rimini (+4, di cui 2 sintomatici).