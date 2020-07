Tangenziale Sud riaperta in anticipo, costo 850mila euro

L’amministrazione provinciale di Piacenza comunica che è stata riaperta – a partire dalle ore 6,00 di questa mattina, mercoledì 29 luglio – la Strada provinciale n. 1, Tangenziale sud – Ovest di Piacenza nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Turati e quella con la S.S. 45 di val Trebbia (Rotatoria Gallena), in anticipo rispetto alle previsioni. Il ripristino della circolazione nelle ore notturne avviene quindi in leggero anticipo rispetto alla data prevista, che era stata fissata al 1° agosto, grazie ad un particolare impegno dei tecnici e degli operai che hanno fatto il possibile per ridurre la durata effettiva delle limitazioni e minimizzare i disagi all’utenza.

I lavori proseguiranno fino a giovedì 30 luglio, per completare il tracciamento della segnaletica orizzontale senza interrompere la circolazione. “Non si sono verificate particolari situazioni di diagio o di criticità”, commenta Davide Marenghi, dirigente del servizio Viabilità della Provincia di Piacenza. “Il cantiere, seppur impattante sulla circolazione stradale, era indispensabile per garantire il miglioramento delle condizioni del piano viabile in una strada a elevata intensità di traffico”.

I LAVORI – I lavori di sistemazione del piano viabile del tratto della tangenziale Sud-Ovest di Piacenza, per un importo complessivo di circa 850mila euro, hanno comportato 23 notti effettive di lavoro per il risanamento della sovrastruttura stradale per un chilometro circa e per il rifacimento degli strati di pavimentazione su un tratto di circa 2,5 km. Il periodo estivo, le buone condizioni climatiche e il notevole impegno delle maestranze impegante nelle lavorazioni hanno consentito di riaprire con qualche giorno di anticipo rispetto all’ordinanza.