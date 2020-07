A Treviso e in Duomo doppia cerimonia per il vescovo Cevolotto

Sabato 26 settembre a Treviso si terrà l’ordinazione episcopale di Adriano Cevolotto, chiamato dal Papa a rivestire il ruolo di vescovo della diocesi di Piacenza – Bobbio, incarico nel quale succede a Gianni Ambrosio. La celebrazione si terrà nel tempio di San Nicolò per permettere a un maggior numero di persone di partecipare, anche utilizzando gli spazi esterni del Seminario.

Consacrante principale sarà il vescovo di Treviso Michele Tomasi; co-consacranti l’amministratore apostolico di Piacenza – Bobbio, il vescovo Gianni Ambrosio, e l’arcivescovo metropolita di Modena – Nonantola Erio Castellucci.

L’ingresso di Cevolotto nella diocesi di Piacenza – Bobbio è in programma domenica 11 ottobre con una solenne celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Piacenza alle ore 15. Per entrambe le celebrazioni nelle prossime settimane saranno date indicazioni per la partecipazione, in presenza o grazie alle dirette televisive e streaming, sempre tenendo conto delle limitazioni per contrastare i possibili contagi da covid 19.