Aggressione alle forze dell’ordine, Barbieri: “Attacco vile e inaccettabile”

Il sindaco Patrizia Barbieri ha voluto sincerarsi personalmente delle condizioni di salute dell’agente di polizia locale e del carabiniere rimasti feriti a seguito dell’aggressione subita ieri pomeriggio, 19 agosto, nei pressi del centro commerciale Farnesiana, durante un’attività di controllo che ha visto impegnate diverse pattuglie.

“Ho voluto esprimere la piena solidarietà della comunità piacentina – sottolinea Patrizia Barbieri – al colonnello Paolo Abrate e al comandante Giorgio Benvenuti: sono certa di dare voce a tutti i cittadini onesti, che riconoscono il lavoro prezioso e insostituibile delle forze dell’ordine, nel definire vile e inaccettabile questo attacco, che fortunatamente non ha avuto conseguenze più gravi. Da tempo – aggiunge il sindaco – le segnalazioni ricevute dai residenti in merito alla situazione di degrado e insicurezza in quell’area dei “Giardini del Sole” erano all’attenzione della polizia locale, supportata ieri nel suo intervento dai militari dell’arma. Non possiamo tollerare né che un quartiere debba sentirsi ostaggio di chi non ha alcun rispetto dei luoghi pubblici o delle altre persone, né che si verifichino simili, incresciosi episodi di spregio e violenza nei confronti di chi indossa una divisa e, rappresentando la legge, tutela ogni giorno, con grande spirito di servizio e sacrificio, il nostro diritto alla convivenza civile”.