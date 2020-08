Entro l’inizio del nuovo anno scolastico entrerà in funzione a Trevozzo un nuovo semaforo che sarà posizionato di fronte alle scuole elementari del paese lungo la trafficatissima provinciale 412. Servirà a e regolare il passaggio delle auto e a far rallentare loro il passo in un luogo considerato sensibile per la presenza di bambini.

