Coronavirus: l’epidemia non rallenta, oggi due vittime e 15 nuovi contagi nel Piacentino

Purtroppo oggi, 19 settembre, il Coronavirus ha fatto due vittime nel Piacentino: si tratta di un uomo di 90 anni, di Fiorenzuola d’Arda, e di una donna di 92 anni di Piacenza. E’ l’unica provincia dell’Emilia Romagna dove si sono registrati decessi. Aumenta anche il contagio con 15 nuovi positivi: 3 sono rientri dall’estero (2 dalla Romania – di cui uno sintomatico – e uno dall’Ucraina), mentre un altro, sintomatico, dalla Sardegna. Un nuovo caso è un paziente che ha manifestato sintomi; altri 7 nuovi (di cui 6 sintomatici) sono contatti stretti di focolai preesistenti. Un altro (sintomatico) è stato individuato a seguito dell’intervento dell’Usca; uno dopo un accesso al Pronto soccorso (ed esecuzione del tampone) e uno in seguito a uno screening per accedere a una comunità. Il totale dei contagi è salito a 4.948 e, secondo i dati forniti dall’Ausl di Piacenza, le vittime, complessivamente, sono 992.

DATI REGIONALI- Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 34.225 casi di positività, 133 in più rispetto a ieri, di cui 71 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono 20 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 10. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,7 anni.I tamponi effettuati sono 8.998, per un totale di 1.077.776. A questi si aggiungono anche 2.306 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.438 (69 in più di quelli registrati ieri). Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.313 (+61 rispetto a ieri).

CONTAGI – Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (23), Piacenza (15), Parma (19), Reggio Emilia (15), Modena (24). Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.948 a Piacenza (+15, di cui 10 sintomatici), 4.175 a Parma (+19, di cui 9 sintomatici), 5.672 a Reggio Emilia (+15, di cui 5 sintomatici), 4.784 a Modena (+24, di cui 7 sintomatici), 6.074 a Bologna (+23, di cui 13 sintomatici), 549 a Imola (+5, di cui 4 sintomatici), Ferrara 1.379 (+8, di cui 6 sintomatici), a Ravenna 1.716 (+7, di cui 1 sintomatico), 1.292 a Forlì (+3, di cui 2 sintomatici), 1.090 a Cesena (+9, di cui 3 sintomatici ) e 2.546 a Rimini (+5, di cui 2 sintomatici).