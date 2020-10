Contagi in crescita, serve responsabilità. Le foto di assembramenti serali

Da inizio ottobre i dati di contagio stanno aumentando. Per ritrovare analoghe situazioni di diffusione dei contagi bisogna fare un salto temporale e arrivare nelle fasi alterne del periodo che sta tra il 27 febbraio, con la pandemia in massimo sviluppo, alle prime settimane di aprile, successive al picco massimo, e alla prima settimana di maggio, dopo un secondo balzo dei contagi. Da allora, fino a fine settembre i casi di positività si erano mantenuti sotto la soglia dei 20 casi giornalieri, con un periodo estivo prossimo allo zero.

Ora la ripresa, forse complice l’arrivo della stagione autunnale, forse lo scarso senso di responsabilità di alcuni, come testimoniato da alcune foto, che ci ha inviato un lettore, di assembramenti in piazzetta Pescheria di tanti giovani visibilmente senza mascherina.