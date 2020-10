Pecorara, salta la fiera del tartufo. Il sindaco: “La faremo il prossimo anno”

Per quest’anno gli appassionati del tartufo e dei prodotti del sottobosco dovranno rinunciare alla rassegna provinciale del tartufo. Il tradizionale evento di inizio autunno, arrivato alla 30esima edizione e che avrebbe dovuto svolgersi domenica 18 ottobre a Pecorara, non si potrà tenere. L’emergenza coronavirus, con i dati del contagio in continuo aumento anche nel Piacentino, ha indotto gli organizzatori a sospendere la festa.

Se ne riparla il prossimo anno anche se in una nota il sindaco Franco Albertini non esclude la possibilità di poter comunicare un’altra data utile entro l’anno se le condizioni lo consentiranno.

