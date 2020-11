E’ arrivata la prima neve della stagione sulle montagne piacentine

Sul monte Aserei, nel comune di Farini, è arrivata la prima vera neve della stagione. Una coltre bianca ha avvolto le cime della vallata, a oltre 1.200 metri, creando un paesaggio spettacolare. Mentre il Lago Nero di Ferriere si è trasformato in una suggestiva lastra di ghiaccio. Le immagini arrivano dalla webcam del sito www.meteovalnure.it e si riferiscono alla giornata di oggi, 20 novembre. “Si tratta della prima nevicata di questo periodo – sottolinea Vittorio Marzio di MeteoValnure.it – nei prossimi giorni le temperature saranno ancora in calo con le minime vicine allo zero e le massimo attorno ai 10 gradi. Non proviste ulteriori perturbazioni nel weekend”. Stesso panorama mozzafiato a monte Santa Franca in Val d’Arda, dove la neve ha fatto capolino creando un effetto di luci e colori unici.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà