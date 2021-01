Mancioppi: “Uno studio per rimuovere i binari e allargare via IV novembre”

Uno studio di fattibilità per allargare via IV Novembre, anche attraverso la rimozione dei vecchi binari. È l’impegno dell’assessore alla viabilità Paolo Mancioppi, sollecitato – nel consiglio comunale di lunedì 18 gennaio – da una mozione presentata dalla minoranza.

“Nell’area di via IV Novembre – interviene il consigliere Mauro Monti (Liberi), preside dell’Isii Marconi – convergono circa quattromila studenti iscritti a vari istituti in zona, tra cui almeno duemila pendolari. È pertanto necessario alleggerire l’ingorgo viabilistico determinato dal traffico ordinario e dal passaggio degli autobus a servizio delle scuole superiori, per esempio realizzando nuove fermate del trasporto pubblico o destinando un parte del posteggio sotto il Facsal allo stazionamento dei pullman”.