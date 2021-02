“Basta auto che sfrecciano sulla Provinciale a pochi metri dalle case”

“Basta auto che sfrecciano a pochi metri dalle case”. A chiederlo sono alcuni residenti di Ziano preoccupati per la velocità con cui le auto percorrono la provinciale, Sp27, che costeggia il paese. “Arrivano a tutta velocità senza curarsi del limite dei 50 allora”. All’incrocio con via Roma si sono verificati numerosi incidenti, l’ultimo solo pochi giorni fa. “La visuale è ridotta – dicono i residenti -. Più di una volta ci siamo ritrovati le auto in giardino. Abbiamo raccolto quasi 200 firme ma finora nessuna risposta. Qualcuno intervenga”.

