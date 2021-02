Improvviso malore in strada, una persona salvata con il defibrillatore dalla polizia municipale

In via Buozzi

E’ stata salvata grazie al tempismo e alla preparazione degli agenti di una pattuglia della Polizia locale che si trovava nelle vicinanze, intervenuta per un incidente. Si tratta di una persona, estranea al sinistro, che nel pomeriggio di martedì 2 febbraio ha avuto un improvviso malore in via Buozzi dove gli agenti stavano svolgendo i rilievi. La pattuglia è subito intervenuta prestando i primi soccorsi con il defibrillatore e il massaggio cardiaco. Al momento dell’intervento la persona infortunata non respirava ed era priva di sensi. All’arrivo del 118 aveva ripreso gradualmente il respiro e lo stato di coscienza ed è stata trasportata in ospedale.

“Un plauso e un sentito ringraziamento – dichiarano l’assessore alla Sicurezza urbana, Luca Zandonella e il Comandante della Polizia Locale, Giorgio Benvenuti – va ai componenti della pattuglia intervenuti con prontezza, competenza e professionalità, applicando sul campo le tecniche di primo soccorso apprese durante i periodici corsi di formazione e di aggiornamento cui, a turno, partecipano tutti gli agenti e gli ufficiali della Polizia Locale”.