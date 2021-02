Servizio civile nel volontariato, domande entro il 15 febbraio: “Vi aspettiamo”

Mancano pochi giorni allo scadere del bando per il servizio civile: le domande devono essere presentate entro il 15 febbraio. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la richiesta di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line. Sono 73 i posti disponibili nelle realtà del volontariato di Piacenza e provincia messi a disposizione da Cvs Emilia. I responsabili del centro servizi di volontariato invitano i giovani ad aderire scegliendo di vivere un ‘esperienza unica , un anno dentro a un’associazione. Gli ambiti sono diversi: arte, cultura, ambiente, animazione culturale, tutoraggio nelle scuole, pratiche interculturali, valorizzazione delle donne, assistenza anziani. Per informazioni: https://www.csvemilia.it/cosa-facciamo/con-i-cittadini/il-servizio-civile/i-progetti-del-bando-2020-del-servizio-civile/progetti-2020-servizio-civile-piacenza/

