Ciaspolata sul Ceravolo si trasforma in incubo, arriva l’elisoccorso

Attimi di grande tensione oggi, domenica 14 febbraio, sul monte Ceravolo, nel territorio comunale di Ferriere, dove due piacentini di 21 anni, un uomo e una donna, erano impegnati in una ciaspolata: stando alle informazioni raccolte, il ragazzo sarebbe scivolato lungo un pendio particolarmente scosceso. Inizialmente il giovane non rispondeva ai richiami della compagna e dunque si è temuto il peggio. Fortunatamente il 21enne ha ripreso conoscenza e le difficoltà rimangono quelle legate al complicato recupero vista la zona molto impervia. Oltre ai soccorritori del 118, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino Monte Alfeo; non solo, per il recupero dell’uomo, è stato impiegato l’elisoccorso arrivato da Pavullo, dotato di verricello.

