Lotta alle discariche abusive, il piacentino Pinoia addestrerà i carabinieri

La lotta alle discariche abusive in tutta Italia e il loro risanamento parlerà anche piacentino. Matteo Pinoia, uomo di punta dell’azienda “LeoDaVinci” di San Nicolò, è stato nominato addestratore alla sicurezza ambientale del commissariato straordinario per la bonifica delle discariche abusive. Pinoia, da 33 anni in prima linea nella risoluzione degli incidenti ambientali industriali, stradali e marittimi, assisterà e formerà la squadra del generale dei carabinieri Giuseppe Vadalà.

