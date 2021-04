Granfondo, successi per Pozzetto e Gasperin, Milanesi primo tra i piacentini

Sono Federico Pozzetto – per la gara di Granfondo – e Alessio Gasperin – per quella di Mediofondo – i vincitori della Granfondo Valtidone 2021. Il secondo classificato alla gara di granfondo, Matteo Milanesi del Team Perini, è il miglior piacentino di questa edizione con un tempo di 3 ore, 18 minuti e 2 secondi si è classificato secondo nella classifica generale e primo in quella della sua categoria Tra gli altri piacentini che si son ben classificati, Claudio Brizzolari del team Raschiani – con un tempo di 4 ore, 18 minuti e 31 secondi – è arrivato secondo nella classifica di categoria. Roberta Anselmi dell’Asd Pedalare Arquatese era quarta nella classifica di categoria, con un tempo di 4 ore, 32 minuti e 40 secondi.



Nella gara del mediofondo spicca il piacentino Mirko Bruschi del team Perini, posizionatosi 27esimo nella classifica generale e secondo in quella di categoria, con un tempo di 2 ore, 39 minuti e 7 secondi.

Un’edizione particolarmente emozionante visto il momento storico legato alla pandemia che da tanti ciclisti è stata definita “un’autentica liberazione”. La griglia di partenza da Pianello ha visto impazienti di partire oltre 1500 ciclisti, pronti a riprendere la competizione su due ruote – per molti di loro – dopo un lungo periodo di stop imposto dalle restrizioni.

Alle 9:45, dopo un minuto di silenzio per ricordare Silvia Piccini, la giovane promessa del ciclismo travolta in strada negli scorsi giorni, è stato il momento delle partenze.

A dare il via, il vice sindaco Simone Castellini: “Questa giornata vuole essere la grande ripartenza dopo un brutto periodo che vorremmo lasciarci alle spalle – dichiara -. Dobbiamo dare un segnale forte, logicamente in sicurezza». Tutti i ciclisti alla partenza avevano la mascherina, «abbassata durante il giro vero e proprio”.

