Farini: prove di carico al ponte sul Nure. Attraversato da camion per 160 tonnellate

Hanno avuto esito positivo le prove di carico al ponte sul Nure a Farini, sulla strada statale 654, effettuate ieri mattina, 1 giugno, dalla Provincia di Piacenza. Il ponte è stato chiuso dalle 8.30 alle 12.30 per consentire queste operazioni che sono propedeutiche al collaudo dei lavori di consolidamento che la Provincia ha eseguito tra il 2018 e il 2019. Ora sarà Anas, cui è stata ceduta la strada ex provinciale 654, ad effettuare ispezioni periodiche e attività di manutenzione e controllo. Manca ancora l’illuminazione che la Provincia installerà successivamente. Ieri, per la prova di carico, diversi camion, per un peso totale di oltre 160 tonnellate, si sono posizionati lungo il manufatto per verificarne la effettiva portanza e resistenza. L’intervento di consolidamento strutturale e rifunzionalizzazione che aveva riguardato il ponte tra il 2018 e il 2019 era consistito nell’allargamento della sede stradale, nell’installazione di barriere di sicurezza, nella realizzazione di una pista ciclopedonale e in opere di rinforzo della struttura per le quali sono state necessarie anche delicate operazioni di sollevamento del ponte, effettuate nelle ore notturne per evitare l’interruzione della circolazione stradale.

