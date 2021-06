Cento anni di Lele Luzzati, dal Teatro Gioco Vita una pubblicazione per ricordarlo

Teatro Gioco Vita ricorda il centenario della nascita di Emanuele Luzzati: in una pubblicazione alcuni approfondimenti sul rapporto di Luzzati con Teatro Gioco Vita e con Piacenza e sullo Spazio Luzzati aperto in città nel 2019.

Ciao Lele

È difficile parlare di Lele, dire cose nuove o diverse: è già stato detto tutto.

Certamente Teatro Gioco Vita sarebbe un’altra cosa se nel lontano 1978 non lo avessi incontrato.

Oggi, nel centenario della sua nascita, voglio portare la testimonianza di un incontro fondamentale, quello di Teatro Gioco Vita con Emanuele Luzzati, e il ricordo di un’amicizia preziosa, la mia amicizia con Lele. (…) Anche oggi che Lele non è più con noi, come artista continuo ad immaginarlo rivestito delle sue scene, dei suoi ritagli, dei suoi colori. Come uomo continuo semplicemente a leggergli negli occhi il senso delle cose che ha creato e un profondo amore verso il teatro.

Diego Maj – direttore artistico Teatro Gioco Vita