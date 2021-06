Giornali scolastici, oggi con Libertà il numero di fine anno di “Vite” del Raineri

L’appuntamento con la pubblicazione dei giornali scolastici su Libertà continua la sua corsa: oggi è protagonista l’Itas Raineri di Piacenza, con le 4 pagine del suo” Vite”.

All’interno del giornale di oggi i lettori potranno trovare le 4 pagine ideate e realizzate dalla giovane redazione del Raineri: nel “numero di fine anno” i ragazzi hanno deciso di parlare delle tante iniziative della scuola portate avanti durante e nonostante il difficile periodo di pandemia, e dei ragazzi che in questi mesi si sono spesi sia all’interno che all’esterno dell’istituto con progetti importanti e formativi.

Non manca poi la rubrica “firma” della testata studentesca, “Speteguless della storia… e non solo”, dove i contributi dei giovani redattori puntano su curiosità spesso e volentieri sconosciute, e che possono dare uno spunto agli interessati per approfondire gli argomenti trattati.

