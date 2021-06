Maltempo, quasi 90mila euro di risarcimenti a Piacenza per i danni del 2019

Nel novembre del 2019 Piacenza aveva affrontato abbondanti piogge, nevicate, alberi caduti nelle strade, frane, fiumi e torrenti ingrossati. In Alta Valnure si era persino registrato un black out elettrico. Quella era stata una delle ondate di maltempo che aveva interessato il nostro territorio nell’arco di pochi mesi. Adesso, a distanza di due anni, è stato approvato il decreto della Regione per la ripartizione, l’assegnazione e la liquidazione di risarcimenti per i danni: 32.500 euro ai cittadini e 56.245 euro a imprese e attività produttive, per quanto riguarda i fondi complessivi destinati a Piacenza.

IN EMILIA-ROMAGNA – Ai cittadini dell’Emilia-Romagna sono assegnati complessivamente più di 3,5 milioni di euro così ripartiti sul territorio: 1.098.422 di euro per Bologna, 324.668 euro per Cesena, 2.300 a Ferrara, 1.639.554 di euro a Modena, 32.500 euro a Piacenza, 310.465 euro a Parma, 1.794 a Ravenna e 94.575 a Reggio Emilia.

I contributi destinati alle imprese e attività produttive superano 1,9 milioni di euro e sono così ripartiti: a Bologna vanno 447.780 euro, a Forlì-Cesena 46.921 euro, al territorio di Ferrara 28.347, a Modena 1.037.881, a Piacenza 56.245 euro, 87.907 euro a Parma, 26.512 euro a Ravenna sono assegnati e a Reggio Emilia 118.671 euro. I contributi saranno erogati dalla Regione ai Comuni, subito dopo aver ottenuto il trasferimento delle somme dal dipartimento nazionale di protezione civile.

Le risorse, che garantiscono un primo ristoro di 5mila euro per i privati per i danni sulle abitazioni e 20mila euro per quelli che hanno interessato le attività produttive, fanno parte dei 30 milioni di euro nazionali che andranno, dopo l’adozione di ulteriori specifici provvedimenti, a rimborsare anche i danni relativi all’alluvione nel Modenese del dicembre 2020 e a finanziare nuovi cantieri contro il dissesto idrogeologico.

“Quando lo scorso 21 maggio abbiamo annunciato le misure nazionali che assegnavano all’Emilia-Romagna 130 milioni di euro di rimborsi per i danni da maltempo su tutto il territorio regionale – spiegano il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore regionale all’ambiente Irene Priolo – avevamo contestualmente promesso che ci saremmo adoperati per far sì che l’erogazione degli aiuti fosse rapido. E così è stato, tanto che dopo neanche un mese partono i primi rimborsi ai nostri cittadini e alle imprese che, pur colpiti duramente, hanno dimostrato da subito grande forza e voglia di ripartire. Grazie all’Agenzia regionale alla Protezione civile che ha agito con puntualità e velocità e al Governo che ha recepito in maniera altrettanto solerte le necessità delle comunità”.