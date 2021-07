In vista delle finali nazionali la Volley Academy accolta in Comune dal sindaco

Doppia passerella per la Volley Academy Piacenza. La squadra di pallavolo femminile è stata accolta e premiata questa mattina in Comune e poi alla sede di Confapi per avere vinto il campionato regionale under 17. Non è però ancora finita la stagione, da venerdì le ragazze allenate da Augusto Sazzi saranno impegnate nelle finali nazionali. “Punteremo a entrare nelle prime quattro, questa stagione è un riconoscimento a tutto il lavoro fatto in soli due anni” ha detto il presidente Corrado Marchetti.

LA FOTOGALLERY DI MAURO DEL PAPA