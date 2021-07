Addio a Enrico Malacalza, cantoniere in pensione e internato militare in Polonia

Si è spento Enrico Malacalza, deceduto ieri all’ospedale di Fiorenzuola dopo alcuni giorni di ricovero. Il bobbiese, cantoniere della Provincia in pensione, era uno degli ultimi internati militari ancora in vita nel territorio piacentino. Durante la Seconda guerra mondiale Malacalza, classe 1923, venne catturato in stazione a Bologna insieme ad altri soldati e rinchiuso dai tedeschi in un campo di concentramento in Polonia, per oltre 600 giorni di prigionia. “Quelli come lui hanno un posto d’onore nel cuore d’Italia”, aveva scritto la senatrice a vita Liliana Segre attraverso una lettera toccante, inviata lo scorso 25 aprile in occasione della cerimonia di consegna al 98enne della pergamena civica del Comune di Bobbio.

Come cantoniere, aveva lavorato alla costruzione della strada del Bagnolo. Il bobbiese aveva inoltre gestito la trattoria in località La Valle. Per oltre settant’anni, era stato sposato con l’amata Pina Mozzi, e da quando lei era morta – qualche tempo fa – voleva solo poterla riabbracciare.

Il funerale di Malacalza si terrà sabato alle 10 nella chiesa di Vaccarezza, preceduto da un rosario stasera alle 20 nella camera mortuaria di Bobbio.