Nuovi aiuti alla bimba che lotta per camminare, anche i servizi sociali si fanno avanti

Aumentano le richieste per aiutare la bambina di sei anni di Gragnano affetta dalla nascita dal morbo di Little, una forma di paralisi cerebrale che colpisce principalmente le gambe e che è conosciuta anche con il nome di diplegia spastica. L’ultima arriva da un piccolo gruppo di ambulanti che attraverso Claudio Tosi si fa portavoce della volontà di dare una mano al papà e alla mamma della piccola per sostenere le spese mediche.

Ma non è il solo: tanti infatti sono stati i piacentini che hanno contattato la famiglia della bambina, che da circa una settimana è ricoverata al Policlinico Glavic di Zagabria, in Croazia. Per la giovanissima piacentina un ciclo di dodici settimane di terapia lokomat (condotta attraverso l’ausilio di particolari supporti robotici che vengono agganciati alle gambe e al tronco per permettere alla bambina di imparare a camminare, ndc) costa dodicimila euro ed è per questo che suo papà ha rivolto un appello alla cittadinanza affinché qualcuno lo aiuti. Ieri mattina il padre ha incontrato la sindaca di Gragnano Patrizia Calza e le assistenti sociali del Comune per capire anche come attrezzarsi quando la piccola tornerà a casa.

Nel frattempo comunque è stato aperto un conto corrente solidale: l’iban è IT65E0200865450000421024383.