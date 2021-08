Torneo con 120 giocatori per l’amico scomparso: “Luca sempre con noi”

Quattro edizioni, quindici squadre, centoventi giocatori, dodici ore di calcio, quello vero, dove più che l’attaccamento alla maglia vince l’aderenza allo stare insieme, al tirare calci a un pallone, e al farlo poi soprattutto ricordando Luca. Il memorial Luca Scotti era nato inizialmente come una semplice partita tra amici, ma Marco Scotti ha sempre creduto potesse diventare qualcosa di più strutturato, e ora il torneo a gironi è una competizione capace di attirare sul rettangolo verde di Mezzano Scotti anche calciatori dalle province di Lodi e Milano, esattamente com’è accaduto domenica primo agosto, fino alla finale disputata intorno alle ore 21, un testa a testa tra le squadre Transilvania Ardis Cafe e Gmb Master, quest’ultima risultata vincitrice ai rigori. Immancabile il punto ristoro allestito dalla dinamica Pro loco del paese, ritornata operativa per l’occasione dopo le difficoltà legate all’epidemia. I promotori dell’iniziativa ringraziano tutti: “Soprattutto grazie a Luca, che ancora oggi ci fa ritrovare sullo stesso campo a tifare e divertirci. C’era uno in più in campo. È stata una bellissima ed emozionante giornata”. Un riconoscimento all’impegno è stato consegnato al vicepresidente della Pro loco Emilio Callegari; la sorella di Luca, Linda, ha invece ricevuto un simbolico pallone firmato da tutte le squadre, a ricordo della quarta edizione del memorial, dedicato al giovane studente dell’Isii “Marconi” purtroppo scomparso a soli diciassette anni in un incidente stradale, a Piancasale lungo la Statale 45, nel 2014.

