Avis Podenzano, premiati i donatori benemeriti. Incontro con Luigi Cavanna

Fine settimana di festa per l’Avis di Podenzano. Venerdì sera in piazza Nuova Luigi Cavanna è stato invitato a parlare della donazione di sangue. A dialogare con il medico, primario del reparto di oncoematologia dell’ospedale di Piacenza, il giornalista Rai Antonio Boschi, piacentino, che ha raccontato da vicino la pandemia nella nostra città.

“È importante donare il sangue – ha detto Cavanna -: permette di curare pazienti e guarirli, pensiamo ai malati che fanno interventi chirurgici, ai malati oncologici, ematologici. E si può donare il sangue anche in questo momento Covid. Anche chi è vaccinato può farlo”. Durante la serata il presidente di Avis Podenzano, Matteo Caprioli, ha consegnato al primario la somma di 500 euro per sostenere Amop (associazione malato oncologico piacentino).

La giornata di domenica è stata dedicata alla 62esima edizione della festa del donatore di sangue. L’iniziativa si è svolta in piazza Nuova, con la premiazione dei benemeriti 2021, in base al numero delle donazioni effettuate sino ad ora. Sono 66 i premiati, non tutti presenti per il ritiro, che hanno raggiunto il traguardo delle 8, 16, 26, 50, 75 e 100 donazioni.

Distintivo in oro e rubino, il più alto riconoscimento, a Daniela Berzieri, classe 1963, di San Polo di Podenzano, che a 58 anni, ha effettuato 92 donazioni. Tra i distintivi in oro anche il presidente della sezione comunale Avis di Podenzano, Matteo Caprioli, 40 anni, anch’egli di San Polo, premiato per le 40 donazioni e 20 anni in Avis, e Annalisa Tononi, consigliere del direttivo Avis di Podenzano e responsabile dei rapporti con le scuole, che ha lasciato la bella testimonianza di figlia che, grazie alla mamma, ha iniziato a donare e oggi, ogni volta che dona, si sente accompagnata. <>. Quella della donazione di sangue è la strada della solidarietà, che aiuta i pazienti che si trovano nelle più diverse situazioni di necessità. E di sangue – e perciò di donatori – c’è sempre bisogno. Lo ha detto il vicepresidente provinciale Avis, Giovanni Villa salutando i presenti in piazza Nuova. La festa sociale di Avis Podenzano si conclude stasera, lunedì, alle 21 con l’incontro con la nutrizionista Barbara Barba. Ingresso libero con green pass.