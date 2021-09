La benemerenza civica “Gragnano Bene Comune” assegnata a don Bonzanini

Sarà assegnata quest’anno a don Artemio Bonzanini – 89enne parroco di Casaliggio da ormai 33 anni – la benemerenza civica “Gragnano Bene Comune” assegnata tradizionalmente dall’amministrazione comunale per rendere omaggio a chi si spende attivamente per la comunità.

Il riconoscimento sarà consegnato il prossimo 29 settembre alle ore 18.30 in municipio, per la festività di San Michele, alla presenza del vescovo monsignor Adriano Cevolotto.

La scelta dell’amministrazione è un omaggio ad una presenza costante e importantissima per la comunità di Casaliggio: quelli parrocchiali, infatti, sono gli unici spazi pubblici di incontro presenti nella frazione, che don Artemio non esita a mettere a disposizione della popolazione. Originario di Veano di Vigolzone, don Bonzanini ha passato vent’anni alla parrocchia di Scrivellano di Travo prima di arrivare a Casaliggio nel 1988. Lì ha dato nuovo impulso all’asilo parrocchiale, che tuttora è molto frequentato e che ha un posto speciale nel cuore di don Artemio.