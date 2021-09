Ubriaco e senza mascherina sul Mercato europeo, aggredisce i carabinieri

Minuti di grande apprensione ieri sera al Mercato europeo sul Pubblico Passeggio. Un operaio di 32 anni di Gropparello, con qualche precedente penale, si aggirava tra le bancarelle senza mascherina e visibilmente ubriaco, infastidendo i passanti, comprese le famiglie con bambini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno cercato di calmarlo. Ma l’uomo ha reagito, aggredendoli e insultandoli, addirittura strappando l’uniforme a un militare.

A fatica, è stato immobilizzato e portato in caserma, dove è stato sanzionato per ubriachezza ed arrestato per minaccia, violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Poi è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua residenza.

Qualche contusione per i carabinieri intervenuti.

