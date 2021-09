Già 17 diffide amministrative adottate dalla polizia locale Valnure-Valchero

Sono 17 i provvedimenti di diffida amministrativa adottati nei primi 8 mesi del 2021 dalla polizia locale di Valnure-Valchero. “Negli ultimi due anni – spiega l’Ispettore superiore Massimo Molinari – questo strumento ha consentito alla Polizia locale di risolvere numerose situazioni che sul piano generale potrebbero essere considerate di limitato rilievo ma, calate nella realtà dei protagonisti, come vicini di casa, o fruitori di spazi pubblici, hanno notevole importanza, spesso capaci di degenerazioni sul piano delle relazioni e della vivibilità degli spazi. Non è raro incontrare persone che ammettono di aver deciso di vendere casa e trasferirsi esasperati da dissidi con i vicini”.

La diffida amministrativa è un istituto che dal 2019 è stato introdotto nel regolamento di polizia urbana di Valnure-Valchero e quindi utilizzata. Si applica nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo o comportamenti da parte dei vicini per disturbi o incuria di aree verdi. “La diffida amministrativa – informa Molinari – consiste in un invito rivolto dall’agente di Polizia locale al trasgressore a sanare una situazione non in regola entro dieci giorni dall’accertamento dell’irregolarità. Se la persona provvede, non ci saranno conseguenze. In caso contrario, scatterà una doppia sanzione, quella per non aver ottemperato alla diffida e quella originariamente prevista per il caso”.

Dai controlli sul mercato di Carpaneto per esempio la polizia locale ha verificato che due ambulanti vendevano abiti usati, vendita vietata dal regolamento. Applicata la diffida, in un caso la situazione è stata regolarizzata e non ci sono state conseguenze. In un altro è scattata la sanzione.

